Covid-19 | perché non siamo a marzo e perché dobbiamo stare attenti a non tornarci Ecco come leggere i numeri

I numeri del Sars-Cov2 sembrano quelli di marzo, ma in realtà non lo sono. Certo che è più che mai necessario tenere alta la guardia, con le mascherine e il distanziamento. In questi mesi, però, molte cose sono cambiate e per leggere correttamente i numeri bisogna tenerne conto. "Giornali e telegiornali li presentano spesso in modo fuorviante", denuncia Paolo Spada, chirurgo dell'Humanitas di Milano che dall'inizio della pandemia si è guadagnato un vasto seguito sui social proprio per le sue puntigliose analisi dei dati diffusi quotidianamente dalla Protezione civile. Visto che l'epidemia torna a preoccupare, gli abbiamo chiesto di aiutarci a scrivere una piccola guida a comprenderli (e a proteggerci) meglio. Oggi confronto a ieri? Non ha senso

