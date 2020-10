Convalidato l’arresto di Cecilia Marogna | la procura generale di Milano favorevole all’estradizione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) A due giorni dall’arresto la V Corte d’appello dihail provvedimento e disposto il carcere per, la manager coinvolta nell’indagine vaticana sull’ex numero 2 della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, dopo che la Guardia di finanza ha eseguito, tramite Interpol, la misura cautelare firmata dall’autorità giudiziaria della Città del Vaticano. La convalida è stata decisa dopo aver rilevato la “gravità dei fatti” e “il pericolo di fuga”, in quanto la donna si sarebbe “appropriata di fondi della Santa Sede a lei assegnati per fini istituzionali”. La 39enne, originaria di Cagliari titolare di una società di missioni umanitarie con sede in Slovenia, è diventata nota per ...