Bresso | vasche del Seveso | esposto ad Arpa contro i rumori

Una lettera ad Arpa per chiedere le misurazioni sul rumore, prodotto nell’area del cantiere della vasca di laminazione sul Seveso, e sul sollevamento delle polveri, derivanti dal sommovimento della te ...

Bresso, un Parco del Seveso per riunire le forze

Bresso (Milano), 14 ottobre 2020 - In pieno agosto, mentre infuriavano le proteste, per altro mai sopite, per l’avanzata della vasca di laminazione del fiume Seveso nel Parco Nord, Marzio Marzorati au ...

