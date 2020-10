Benevento | Foggia | «Presi i calciatori che volevamo | nonostante il COVID»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il direttore sportivo del, Pasquale, parla della sessione di mercato conclusa con successo per i sanniti Pasquale, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del calciomercato del. «E’ stato una sessione difficile e particolare anche dal punto di vista delle liste, non abbiamo potuto acquistare qualche elemento in più. L’effetto domino ci ha ingolfati. Il problemasi è fatto sentire, ma siamo riusciti a ingaggiare i giocatori che desideravamo. Tra un po’ inizieremo a parlare del mercato di gennaio». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Benevento, Foggia: 'Acquistati i giocatori che volevamo nonostante il covid': Il ds giallorosso: 'Sei punti in tre… - sportli26181512 : Benevento, il ds Foggia: 'Inzaghi sta completando un percorso iniziato al Milan': Pasquale Foggia, ds del Benevento… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Foggia: 'Inzaghi? Ha quella fame di calcio che coinvolge tutti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Foggia: 'Inzaghi? Ha quella fame di calcio che coinvolge tutti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Foggia: 'Inzaghi? Ha quella fame di calcio che coinvolge tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Foggia

Pasquale Foggia, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del calciomercato del Benevento. «E’ stato una sessione difficile e particolare anche dal punto di vista delle liste, non abbiamo potuto ...BENEVENTO - Parlando a Radio Sportiva, il ds del Benevento Pasquale Foggia esordisce così: "Aver conquistato già 6 punti in tre giornate per noi significa aver messo fieno in cascina. Sappiamo che ...