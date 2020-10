Altro guarito nel Genoa: Zajc negativo al coronavirus (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Genoa, attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha fatto sapere che anche Miha Zajc è guarito dal coronavirus, dopo essere risultato negativo ai due tamponi di controllo. Il Genoa Cfc comunica che Miha Zajc è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore ha sostenuto oggi le visite di idoneità. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha fatto sapere che anche Mihadal, dopo essere risultatoai due tamponi di controllo. IlCfc comunica che Mihaè risultatoal Covid-19. Il calciatore ha sostenuto oggi le visite di idoneità. L'articolo ilNapolista.

napolista : Altro guarito nel Genoa: Zajc negativo al coronavirus Il centrocampista si aggiunge alla lista dei guariti, Maran r… - NovareseVolante : già i tuoi programmi di merda non li seguo di mio,PER DECENZA E RISPETTO ALLA MIA INTELLIGENZA,però non prendere pe… - luciano_regg : @GuidoCrosetto Non era criticato x inutilità. (Per altro ha funzionato pochissimo x fortuna). A parte che non era… - Kor_One_ : RT @Cesare_RS: @Kor_One_ @4everAnnina Notizia dell'altro giorno: 'Covid, torna la paura, si ammala chi era già guarito: Una donna di 89 an… - Cesare_RS : @Kor_One_ @4everAnnina Notizia dell'altro giorno: 'Covid, torna la paura, si ammala chi era già guarito: Una donna… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro guarito C'è un altro guarito da Covid 19, il numero dei positivi a Licata ora è sceso a dieci Qui Licata MotoGP, Valentino Rossi positivo al Covid-19: "Triste e arrabbiato"

Il campione di MotoGP salterà quindi la gara di Aragon. E' stato lui stesso ad annunciarlo sui suoi profili social. "Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il ...

Covid: Genoa, Zajc è guarito

Buone notizie in casa Genoa. Il centrocampista Miha Zajc è risultato negativo al covid all'ultimo test effettuato ed ha sostenuto le visite di idoneità. (ANSA) ...

Il campione di MotoGP salterà quindi la gara di Aragon. E' stato lui stesso ad annunciarlo sui suoi profili social. "Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il ...Buone notizie in casa Genoa. Il centrocampista Miha Zajc è risultato negativo al covid all'ultimo test effettuato ed ha sostenuto le visite di idoneità. (ANSA) ...