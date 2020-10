Uomini e donne anticipazioni: Davide Donadei non mantiene una promessa e cala il gelo in studio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle nuove puntate di Uomini e donne, registrate in data 9 ottobre 2020, Davide Donadei ha fatto qualcosa di inaspettato. Stando alle anticipazioni, nel dettaglio, il prossimo appuntamento tv del dating-show di Canale 5 si aprirà con il consuetudinario spazio dedicato agli over 30 e si presenta in studio il nuovo cavaliere Giuseppe, il quale si dichiara alla ricerca di una compagna. Alla new-entry segue il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Ma non è tutto. Le registrazioni recenti prevedono anche un importante spazio per i tronisti giovani, Davide Donadei, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. In particolare Davide diventerà protagonista di una delusione inferta ad una ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelle nuove puntate di, registrate in data 9 ottobre 2020,ha fatto qualcosa di inaspettato. Stando alle, nel dettaglio, il prossimo appuntamento tv del dating-show di Canale 5 si aprirà con il consuetudinario spazio dedicato agli over 30 e si presenta inil nuovo cavaliere Giuseppe, il quale si dichiara alla ricerca di una compagna. Alla new-entry segue il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Ma non è tutto. Le registrazioni recenti prevedono anche un importante spazio per i tronisti giovani,, Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. In particolarediventerà protagonista di una delusione inferta ad una ...

