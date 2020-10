Sono un papà fortunato, parola di Francesco Cannadoro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il suo diario di un padre fortunato lo hanno definito il blog che sta emozionando l’Italia, e lui, Francesco Cannadoro, 38 anni, ancora stenta a crederci, lui che ne è il founder e lo ha creato amato e coccolato con passione fin dalle prime parole, dai primi post con i quali ha iniziato a raccontare la sua storia, quella di un padre fortunato, come si definisce, alla prese con la disabilità di un figlio, Tommi, adesso seienne. E ha continuato a narrare le sue giornate fino a quando la loro vita non è diventata un libro “Cuciti al cuore” e “condividere e informare la sua missione”. Su Facebook conta più di 64mila follower e non esiste una foto dove questa meravigliosa famiglia non sorrida, perché questa è l’unicità e la carta vincente di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il suo diario di un padrelo hanno definito il blog che sta emozionando l’Italia, e lui,, 38 anni, ancora stenta a crederci, lui che ne è il founder e lo ha creato amato e coccolato con passione fin dalle prime parole, dai primi post con i quali ha iniziato a raccontare la sua storia, quella di un padre, come si definisce, alla prese con la disabilità di un figlio, Tommi, adesso seienne. E ha continuato a narrare le sue giornate fino a quando la loro vita non è diventata un libro “Cuciti al cuore” e “condividere e informare la sua missione”. Su Facebook conta più di 64mila follower e non esiste una foto dove questa meravigliosa famiglia non sorrida, perché questa è l’unicità e la carta vincente di ...

