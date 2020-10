Scuole nel caos tra contagi | graduatorie e didattica in presenza | una follia senza ‘senno’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Era come un liquor suttile e molle, atto a esalar, se non si tien ben chiuso; e si vedea raccolto in varie ampolle, qual più, qual meno capace, atte a quell’uso. Quella è maggior di tutte, in che del folle signor d’Anglante era il gran senno infuso; e fu da l’altre conosciuta, quando avea scritto di fuor: Senno d’Orlando. E così tutte l’altre avean scritto anco il nome di color di chi fu il senno”. Astolfo, insieme a san Giovanni Evangelista che ha incontrato nel Paradiso terrestre, sale su un carro diretto sulla Luna. L’Orlando furioso termina con una delle “trovate” più divertenti e ironiche di Ariosto. Il nostro satellite è trasformato in una sorta di “ufficio oggetti smarriti”, dove va a finire tutto quel che va perduto sulla Terra. Compreso, appunto, il “senno”. ...