Scontro 2 auto e moto | muore il centauro

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un uomo che si trovava in sella a unacicletta ha perso la vita questa mattina attorno alle ore 7.00 in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 21, che collega San Vito al Tagliamento e Bannia di Fiume Veneto (Pordenone).Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, sono entrate in rotta di collisione duee unacicletta. Ilè stato scaraventato a molti metri di distanza morendo all’istante. Sul posto i Vigili del fuoco del locale distaccamento e i Carabinieri di Cordovado, oltre al personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova.