PS4 | aggiornamento alla versione 8 00 | tutte le novità introdotte

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In attesa della PS5, la PS4 si aggiorna ancora. Sony ha infatti rilasciato questa mattina il nuovo8.00: cosa cambia Manca sempre meno al lancio della nuova PS5. I videogiocatori di tutto il mondo sono in trepidante attesa di avere finalmente tra le mani la nuova generazione di console, che si preannuncia spettacolare e … L'articolo PS4,8.00:le novitàproviene da .

Ultime Notizie dalla rete : PS4 aggiornamento

PS4 si aggiorna. Mentre si avvicina il giorno del lancio di PlayStation 5, in programma nel mese di novembre, Sony ha annunciato il rilascio di un importante update del software di sistema per PlaySta ...Dopo che Sony ha pubblicato l'aggiornamento 8.00 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, diversi utenti lamentano problemi sulla console. Tra i problemi segnalati troviamo l'accesso all'elenco di amici ...