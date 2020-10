No alla Brexit | sempre più scozzesi vogliono l' indipendenza da Londra

Confindustria : #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorar… - UITORINO : RT @Confindustria: #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorare per… - Dorothee_Pineau : RT @Confindustria: #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorare per… - Federmeccanica : RT @Confindustria: #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorare per… - AssoBirra : RT @Confindustria: #Brexit: insieme alla confindustria tedesca @Der_BDI e francese @medef rivolgiamo un appello ai leader UE a lavorare per… -

Ultime Notizie dalla rete : alla Brexit

Non più decisivo il Consiglio Ue di Bruxelles, finora indicato come scadenza per un accordo o 'no deal'. I leader chiedono a Barnier di negoziare ancora e così consiglia il britannico Frost a Boris Jo ...“L’obiettivo è quello di una equa distribuzione, all’interno ma anche all’estero dell’Unione europea, perché dobbiamo ...