Migranti | 1326 sbarchi in cinque giorni ma per qualcuno “chiudere i porti è da dementi | il Governo deve accogliere”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glideisulle coste italiane non frenano ma perchiudere ifu un provvedimento demenziale. I Decreti Sicurezza di Matteo Salvini – approvati durante il primoche ha visto Giuseppe Conte come Premier – sono stati, se non cancellati, quantomeno modificati in maniera sostanziale. Tra le modifiche più significative, sicuramente, … L'articoloinma per“chiudere iè da, ilaccogliere” proviene da leggilo.org.