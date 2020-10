Maestro indagato per violenze e percosse su bambini affetti da disabilità: sospeso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Un Maestro di 48 anni, delle elementari è indagato per violenza e percosse aggravate e continuate nei confronti dei bambini, ha ricevuto una interdittiva personale, una misura cautelare ad hoc, ed è stato sospeso per quattro mesi dall’insegnamento. Secondo le accuse l’uomo, con dei provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi alle spalle, avrebbe in più occasioni afferrato … Maestro indagato per violenze e percosse su bambini affetti da disabilità: sospeso Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Undi 48 anni, delle elementari èper violenza eaggravate e continuate nei confronti dei, ha ricevuto una interdittiva personale, una misura cautelare ad hoc, ed è statoper quattro mesi dall’insegnamento. Secondo le accuse l’uomo, con dei provvedimenti disciplinari per comportamenti analoghi alle spalle, avrebbe in più occasioni afferrato …persuda disabilità:Impronta Unika.

