Legge salva suicidi: giudice cancella debito di 500mila ad un artigiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grazie alla Legge salva suicidi un artigiano si è visto estinguere un debito pregresso di 500mila euro, che probabilmente non sarebbe mai riuscito a pagare La Legge salva suicidi in determinati casi può rivelarsi uno strumento molto utile. Un esempio calzante arriva da Prato, dove un artigiano di 57 anni si è visto cancellare un ingente debito di 500mila euro. Una cifra che anche alla luce delle difficoltà economiche di questo periodo non sarebbe mai riuscito a saldare. Nonostante ciò ha provato in ogni modo ad adempiere al suo dovere. I giudici però hanno appurato l'impossibilità di poter ...

