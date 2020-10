La startup che rivoluziona la didattica a distanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Foto: Getty ImagesLa trasformazione digitale arriva nelle università, forse l’ultimo dei settori che attendevano di essere rivoluzionati. Non si tratta di semplice e-learning (ricordate le lezioni a tarda notte sui canali Rai del Consorzio Nettuno?) o di campus digitali, bensì di didattica pensata e strutturata per funzionare online, utilizzando piattaforme dedicate. Inutile dire che il coronavirus ha accelerato il tutto. E gli studenti di mezzo pianeta hanno scoperto la didattica online. Coursera è una piattaforma di e-learning con sede a Mountain View, nella Silicon Valley, nata dall’idea di due professori di Stanford nel 2012. All’epoca l’e-learning si chiamava massive open online course (Mooc) e sembrava che avrebbe dovuto democratizzare l’accesso alla formazione e ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Foto: Getty ImagesLa trasformazione digitale arriva nelle università, forse l’ultimo dei settori che attendevano di essereti. Non si tratta di semplice e-learning (ricordate le lezioni a tarda notte sui canali Rai del Consorzio Nettuno?) o di campus digitali, bensì dipensata e strutturata per funzionare online, utilizzando piattaforme dedicate. Inutile dire che il coronavirus ha accelerato il tutto. E gli studenti di mezzo pianeta hanno scoperto laonline. Coursera è una piattaforma di e-learning con sede a Mountain View, nella Silicon Valley, nata dall’idea di due professori di Stanford nel 2012. All’epoca l’e-learning si chiamava massive open online course (Mooc) e sembrava che avrebbe dovuto democratizzare l’accesso alla formazione e ...

