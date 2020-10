La mamma di Adua parla di Morra | Garko e attacca Tommaso Zorzi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la madre di, adesso are è ladiDel Vesco che sulle pagine di Chi ha confessato che sua figlia quando ha scoperto che al GF Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano non voleva più partecipare. La donna ha ancheto della “favola” dicon Gabriel, a cui ha riservato delle belle parole. “Quando ha letto che al Gf Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo rifiutasse. Prima del reality era serena. Lavorava e studiava Teologia con voti alti. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i suoi occhi erano quelli di ...