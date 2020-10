Juve, Ramsey: 'Escluse lesioni muscolari' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo. L'infortunio di Aaron Ramsey, rimediato durante un allenamento con la nazionale del Galles, è meno grave del previsto. La Juventus, infatti, ha reso noto che "gli esami ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo. L'infortunio di Aaron, rimediato durante un allenamento con la nazionale del Galles, è meno grave del previsto. Lantus, infatti, ha reso noto che "gli esami ...

