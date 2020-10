iPhone 12, ma allora Apple sa ancora innovare? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Foto: Apple)In un’ora di keynote corale registrato con la consueta maestria da parte dei creativi di Apple, Tim Cook e i suoi hanno svelato i tanto attesi iPhone 12. Con una line-up più ampia di quella abituale, in tutti i sensi: dimensioni, prestazioni, capacità, flessibilità. E dimostrando che l’azienda non ha perso la voglia di innovare: gli ingegneri di Cupertino sono infatti tornati al tavolo da disegno e hanno creato una generazione di iPhone che, oltre al 5G che tutti aspettavano, introducono tantissime novità, grandi e piccole. Lasciando una piacevole sensazione di sazietà. (Foto: Apple)I nuovi telefoni Erano anni che l’azienda non mostrava tanta innovazione in un colpo solo: non soltanto il 5G, che secondo gli osservatori ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Foto:)In un’ora di keynote corale registrato con la consueta maestria da parte dei creativi di, Tim Cook e i suoi hanno svelato i tanto attesi12. Con una line-up più ampia di quella abituale, in tutti i sensi: dimensioni, prestazioni, capacità, flessibilità. E dimostrando che l’azienda non ha perso la voglia di: gli ingegneri di Cupertino sono infatti tornati al tavolo da disegno e hanno creato una generazione diche, oltre al 5G che tutti aspettavano, introducono tantissime novità, grandi e piccole. Lasciando una piacevole sensazione di sazietà. (Foto:)I nuovi telefoni Erano anni che l’azienda non mostrava tanta innovazione in un colpo solo: non soltanto il 5G, che secondo gli osservatori ...

