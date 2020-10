GF Vip, nonna Roberta scatena il web (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La signora Roberta, l'anziana apparsa per errore in un collegamento con il Grande Fratello Vip è diventata una star del web. Tante le parodie dei follower che hanno ideato con la signora Roberta Chi è la signora Roberta? È una pensionata 78enne apparsa qualche ora dopo in collegamento con il programma Fuori dal coro per parlare della sua difficile situazione economica. E il web è impazzito per lei. GFArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La signora, l'anziana apparsa per errore in un collegamento con il Grande Fratello Vip è diventata una star del web. Tante le parodie dei follower che hanno ideato con la signoraChi è la signora? È una pensionata 78enne apparsa qualche ora dopo in collegamento con il programma Fuori dal coro per parlare della sua difficile situazione economica. E il web è impazzito per lei. GFArticolo completo: dal blog SoloDonna

Silvia58633283 : @Viperissima_ Deve fare una sorpresa venerdì è la nonna di un concorrente uomo del grande fratello vip - Jekyll_94 : Vince il Grande Fratello Vip 5 Nonna ???? Roberta con il ?? % dei voti del Twitter . Il caso è chiuso ?? #GFVIP - non_sono_vip : Nonna: una coppia ha partorito due gemelli e uno é uscito omosessuale Io: ma che é una razza? Mamma: fortuna che a… - Barby_VIP : Grazie alle persone ignoranti che se ne fregano delle regole io non posso andare al funerale di mia nonna. Essendo… - archibingu : @Barby_VIP Bella mi dispiace tanto, per te e per tua nonna, davvero. Capisco come ti senti, alla fine per quanto ci… -

Gf Vip, Clizia Incorvaia festeggia 40 anni ... Vengo da una famiglia in cui mia nonna ha avuto mia Zia Tania a 43 anni ed era proprio un fuori programma. Oggi è molto diverso, il primo figlio lo ...

Una attitudine naturale, quella di sorridere - “cerco di farlo sempre, non è una scelta studiata” - et voilà, ecco il titolo del libro di Diletta ...

