Eurolega: Zenit San Pietroburgo fermato dal Covid, due sconfitte a tavolino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giudice disciplinare ha decretato due sconfitte a tavolino per lo Zenit San Pietroburgo. Arrivano due risultati 0-20 per la formazione russa nelle due gare che avrebbe dovuto disputare ieri contro il Baskonia Vitoria e domani contro il Valencia. Lo Zenit è stato fermato dai numerosi casi di positività al Covid-19 di diversi elementi del roster non riuscendo ad assicurare almeno 8 giocatori a referto. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giudice disciplinare ha decretato dueper loSan. Arrivano due risultati 0-20 per la formazione russa nelle due gare che avrebbe dovuto disputare ieri contro il Baskonia Vitoria e domani contro il Valencia. Loè statodai numerosi casi di positività al-19 di diversi elementi del roster non riuscendo ad assicurare almeno 8 giocatori a referto.

