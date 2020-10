Eleonora Daniele risponde a Fedez: «Il suo sfogo ha generato bullismo nei miei confronti. Spero che mi aiuterà a combattere questa battaglia» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele - Storie Italiane “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”. Eleonora Daniele ha aperto così la puntata odierna di Storie Italiane, replicando alla bagarre che si è scatenata ieri con i Ferragnez, dopo le critiche – esagerate – rivolte a Chiara Ferragni sul suo non veicolare oggi messaggi importanti per combattere il Coronavirus, l’accusa – nei toni anche eccessiva – di Fedez e le scuse via social della stessa conduttrice. “Lo sfogo del momento di ieri di Fedez sui social ha scatenato, generato inevitabilmente una sorta di bullismo nei miei ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 ottobre 2020)- Storie Italiane “Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”.ha aperto così la puntata odierna di Storie Italiane, replicando alla bagarre che si è scatenata ieri con i Ferragnez, dopo le critiche – esagerate – rivolte a Chiara Ferragni sul suo non veicolare oggi messaggi importanti peril Coronavirus, l’accusa – nei toni anche eccessiva – die le scuse via social della stessa conduttrice. “Lodel momento di ieri disui social ha scatenato,inevitabilmente una sorta dinei...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - SarettaMandis86 : Eleonora Daniele ieri ha fatto una completa e incommensurabile figura di merda. L' amettesse e si scusasse, senza a… - Obriensgirl__ : Cioè Eleonora Daniele ha chiesto scusa volendo passare da vittima per gli attacchi ricevuti ieri sui social? Non ho… -