Dev Patel in un film sugli omicidi dei Chippendales diretto da Craig Gillespie

Dev Patel interpreterà Steve Banerjee, fondatore dello strip club Chippendales, la cui storia venne macchiata da alcuni omicidi, nel film diretto da Craig Gillespie, regista di Tonya. Craig Gillespie sarà il regista del film che racconterà la scia di omicidi dietro Chippendales, lo strip club maschile degli anni '80 gestito da Steve Banerjee che, per l'occasione, sarà interpretato dall'attore Dev Patel. Se ne parla da anni ma solo ora, come riportato in esclusiva da Deadline, inizia a prendere forma il film che racconterà la serie di omicidi di Chippendales.

Dev Patel sarà il fondatore del brand di stripper maschile Chippendales in un film biografico diretto dal regista di "Tonya".

Dev Patel sarà il fondatore del brand di stripper maschile Chippendales in un film biografico diretto dal regista di "Tonya".