Crotone-Juventus, l'”Ezio Scida” apre le porte ai tifosi: consentiti fino a 1000 spettatori (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Ezio Scida apre le porte a 1000 tifosi.Tornano a riempirsi gli spalti dell'impianto sportivo del Crotone che, in occasione della sfida in programma sabato 17 ottobre contro la Juventus, ospiterà ben 1000 tifosi. Dopo il via libera alla vendita dei biglietti per la sfida contro i bianconeri ricevuta dalla Regione Calabria, il club rossoblù, ha comunicato tramite una nota ufficiale la messa in vendita dei tagliandi solo per il settore Tribuna. "Il Football Club Crotone comunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partita Crotone-Juventus in programma sabato alle 20.45 e valida per la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'Ezio Scidale.Tornano a riempirsi gli spalti dell'impianto sportivo delche, in occasione della sfida in programma sabato 17 ottobre contro la, ospiterà ben. Dopo il via libera alla vendita dei biglietti per la sfida contro i bianconeri ricevuta dalla Regione Calabria, il club rossoblù, ha comunicato tramite una nota ufficiale la messa in vendita dei tagliandi solo per il settore Tribuna. "Il Football Clubcomunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partitain programma sabato alle 20.45 e valida per la ...

