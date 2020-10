Corsa al Campidoglio, Marino a Calenda: “Le Primarie del Pd è meglio perderle. Si fa più carriera” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Purtroppo Roma è finita nella palude, ma credo che Virginia Raggi, come ogni amministratore al primo mandato, abbia il diritto di essere valutata dagli elettori. Un diritto che il Pd, che aveva scelto il sindaco col metodo delle Primarie, ha voluto negare al sottoscritto. Preferendo il notaio agli elettori”. Lo afferma l’ex sindaco di Roma e oggi Professore di Chirurgia e Executive Vice President presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia Ignazio Marino in un’intervista a La Stampa. “A Roma serve un sindaco totalmente autonomo dai partiti. Abbiamo visto com’è finita con un sindaco che non voleva essere controllato dal Pd, figurarsi cosa potrebbe accadere con un sindaco che fosse controllato da due partiti, dal Pd e dai Cinque stelle. Prima dovrebbero trovare un accordo dentro le loro stanze e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Purtroppo Roma è finita nella palude, ma credo che Virginia Raggi, come ogni amministratore al primo mandato, abbia il diritto di essere valutata dagli elettori. Un diritto che il Pd, che aveva scelto il sindaco col metodo delle, ha voluto negare al sottoscritto. Preferendo il notaio agli elettori”. Lo afferma l’ex sindaco di Roma e oggi Professore di Chirurgia e Executive Vice President presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia Ignazioin un’intervista a La Stampa. “A Roma serve un sindaco totalmente autonomo dai partiti. Abbiamo visto com’è finita con un sindaco che non voleva essere controllato dal Pd, figurarsi cosa potrebbe accadere con un sindaco che fosse controllato da due partiti, dal Pd e dai Cinque stelle. Prima dovrebbero trovare un accordo dentro le loro stanze e ...

EuSilvy : RT @LegaPokemon: Dopo queste belle parole di supporto, #Trump ha deciso di scendere in campo per la corsa al #Campidoglio. #elezioni #Roma… - LegaPokemon : Dopo queste belle parole di supporto, #Trump ha deciso di scendere in campo per la corsa al #Campidoglio. #elezioni… - trescogli : Titolo di @repubblica '#Calenda schiaccia gli altri candidati nella corsa per il Campidoglio. La rilevazione di Re… - screzia : sarebbe cosa buona e giusta. La corsa al Campidoglio, la tentazione dei dem: “adottare” Calenda per fermare la Ragg… - ald962 : RT @pierpi13: probabile candidatura di Giletti in corsa per il Campidoglio con il centrodestra, parte il promo del suo bel programma di dom… -