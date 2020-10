Coronavirus | scoppia il caso Monza | 7 calciatori positivi e 2 in isolamento

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilha sette giocatoriale due in: rinviata la gara con il Vicenza in programma sabato 17 a data da destinarsi. L’emergenzatravolge anche il. La Lega di serie B ha rinviato a data da destinarsi l’incontro del club con il Vicenza, gara valida per la terza giornata …

EmMicucci : #Coronavirus #Roma scoppia #focolaio nell'ostello #Caritas della stazione #Termini: 28 positivi tra gli 85 senza di… - giuliocavalli : L’opzione rimane sempre la stessa: togliere utenza come soluzione più semplice e economica piuttosto che investire… - infoitinterno : Coronavirus, Speranza sul divieto di feste private: «Ci saranno segnalazioni». E scoppia la polemica – Il video -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoppia

ilGiornale.it

Il Monza ha sette giocatori positivi al Coronavirus e due in isolamento: rinviata la gara con il Vicenza in programma sabato 17 a data da destinarsi. L’emergenza Coronavirus travolge anche il Monza.Terrificante! Nei giorni del ricovero in ospedale del presidente Donald Trump, positivo per nemesi al coronavirus da lui spesso snobbato e minimizzato, Twitter, investita dai cinguettii funerei contro ...