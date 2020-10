Coronavirus, Roberto Burioni: “Con le reinfezioni l’immunità di gregge è impossibile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il fatto che dal Covid ci si possa reinfettare, come dimostrato dai casi, per ora sporadici, emersi in questi mesi, dimostra che il raggiungimento dell’immunita’ di gregge sia virtualmente impossibile. Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni in un intervento pubblicato sul suo portale Medical Facts. “E’ di ieri – ricorda Burioni – la descrizione del primo caso certo di reinfezione negli Stati Uniti. Un venticinquenne del Nevada, senza nessun disturbo del sistema immune, si è reinfettato 28 giorni dopo la prima infezione. Possiamo essere ragionevolmente certi che si tratta di una nuova infezione e non di una mancata guarigione, perché le caratteristiche genetiche del primo e del secondo virus sono diverse. L’elemento clinico degno di nota è che la ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il fatto che dal Covid ci si possa reinfettare, come dimostrato dai casi, per ora sporadici, emersi in questi mesi, dimostra che il raggiungimento dell’immunita’ disia virtualmente impossibile. Lo sottolinea il virologoin un intervento pubblicato sul suo portale Medical Facts. “E’ di ieri – ricorda– la descrizione del primo caso certo di reinfezione negli Stati Uniti. Un venticinquenne del Nevada, senza nessun disturbo del sistema immune, si è reinfettato 28 giorni dopo la prima infezione. Possiamo essere ragionevolmente certi che si tratta di una nuova infezione e non di una mancata guarigione, perché le caratteristiche genetiche del primo e del secondo virus sono diverse. L’elemento clinico degno di nota è che la ...

