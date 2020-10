Coronavirus, in Olanda “sistema sanitario in crisi. Mancano personale e letti”. La Catalogna chiude i locali. L’Irlanda del Nord anche le scuole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nei Paesi Bassi il sistema sanitario è entrato in crisi a causa del picco di contagi record che sta colpendo il Paese. Le unità di emergenza degli ospedali di Amsterdam, Rotterdam e L’Aja sono state chiuse per varie ore per carenza di personale e il tutto esaurito dei posti letto, ha detto in parlamento Ernst Kuipers, responsabile per la medicina d’emergenza in Olanda. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ambulanza in altri ospedali o addirittura in altre città. La notizia arriva mentre i Paesi Bassi entrano oggi in un lockdown parziale con la chiusura di bar e ristoranti per un mese ed è in arrivo anche l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. Kuipers ha parlato di “una situazione più cupa” rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nei Paesi Bassi il sistemaè entrato ina causa del picco di contagi record che sta colpendo il Paese. Le unità di emergenza degli ospedali di Amsterdam, Rotterdam e L’Aja sono state chiuse per varie ore per carenza die il tutto esaurito dei posti letto, ha detto in parlamento Ernst Kuipers, responsabile per la medicina d’emergenza in. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ambulanza in altri ospedali o addirittura in altre città. La notizia arriva mentre i Paesi Bassi entrano oggi in un lockdown parziale con la chiusura di bar e ristoranti per un mese ed è in arrivol’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. Kuipers ha parlato di “una situazione più cupa” rispetto alla ...

