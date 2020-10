Coronavirus, in Germania registrati oltre 5mila casi di positività in 24 ore. In Usa documentato un caso di reinfezione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Sars Cov 2 in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall’inizio della pandemia, i casi totali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid 19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore. La Germania ha già deciso diverse misre. Da lunedì anche a Monaco, come in Italia, esiste un limite alle “feste private”: nel capoluogo della Baviera non si possono incontrare nella stessa casa più di 5 persone. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta da aprile, insono stati rilevatinuovidi contagio da Sars Cov 2 in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni,mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. Il precedente record negativo rispetto ad aprile risale a sabato, quando i nuovi positivi erano stati 4.721. Dall’inizio della pandemia, itotali sono stati 334.585 nel paese, i decessi causati dal Covid 19 9.677, 43 dei quali nelle ultime 24 ore. Laha già deciso diverse misre. Da lunedì anche a Monaco, come in Italia, esiste un limite alle “feste private”: nel capoluogo della Baviera non si possono incontrare nella stessa casa più di 5 persone. La ...

