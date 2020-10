Cinema Accorsi: l'intervista speciale all'attore stasera su SkyTG24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stefano Accorsi si racconta a Cinema Accorsi, il nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Stefano Accorsi si racconta a Cinema Accorsi, il nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Un colloquio tra l'attore vincitore del David di Donatello e il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schllaci, in onda stasera su Sky TG24 alle 21, anche su Sky Arte giovedì 15 ottobre alle 15.50 e disponibile On Demand. Nell'intervista tanto Cinema, a partire dall'ultimo lavoro Lasciami Andare, un thriller in cui Accorsi è alle prese con una misteriosa presenza: "Una volta è capitato anche a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stefanosi racconta a, il nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Stefanosi racconta a, il nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24. Un colloquio tra l'vincitore del David di Donatello e il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schllaci, in ondasu Sky TG24 alle 21, anche su Sky Arte giovedì 15 ottobre alle 15.50 e disponibile On Demand. Nell'tanto, a partire dall'ultimo lavoro Lasciami Andare, un thriller in cuiè alle prese con una misteriosa presenza: "Una volta è capitato anche a ...

StefanoAccorsi_ : 'Cinema Accorsi', stasera alle 21 l'intervista su Sky Tg24 - SkyTG24 : Lo stupore, i rischi, il rapporto fluido con la materia: #StefanoAccorsi ci racconta come è lavorare con Ferzan… - SkyTG24 : 'Cinema Accorsi', domani alle 21 l'intervista esclusiva su Sky Tg24 - psymonic : classica passeggiata al mare coi miei genitori. Sono riuscito ad entrare in un cinema lì vicino. Davano L’Ultimo Me… - antoniotron2004 : RT @pabaldini: @Corriere @pabaldini #MarilynMag #DigitalEdition / #SaleStreaming sì no #Greenland gif #LasciamiAndare #DivorzioALasVegas #… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Accorsi "Cinema Accorsi", stasera alle 21 l'intervista su Sky Tg24 Sky Tg24 Lasciami andare: trama e recensione del film con Stefano Accorsi

Lasciami andare. Nelle sale c'è Stefano Accorsi. Qui la recensione e la trama del film di Mordini (senza spoiler).

I film da non perdere al cinema in uscita a ottobre

Ottobre è da sempre un mese ricco di proposte cinematografiche e, nonostante le difficoltà dovute al coronavirus, nei cinema italiani sono numerosi i film al cinema interessanti per gli appassionati e ...

Lasciami andare. Nelle sale c'è Stefano Accorsi. Qui la recensione e la trama del film di Mordini (senza spoiler).Ottobre è da sempre un mese ricco di proposte cinematografiche e, nonostante le difficoltà dovute al coronavirus, nei cinema italiani sono numerosi i film al cinema interessanti per gli appassionati e ...