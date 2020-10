Chiariamoci su rientro a scuola per caso positivo Covid con autocertificazione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Servono alcuni chiarimenti per quanto concerne un argomento delicato come il, indi studenteal. Questionee nuovo protocollo da seguire sono al centro del dibattito che c’è soprattutto sui social da alcuni giorni a questa parte. A maggior ragione, dopo alcune nozioni che abbiamo provato a condividere con voi nelle scorse settimane, quando non c’era ancora la situazione epidemiologica delicata che ha preso piede da pochi giorni anche qui in Italia.per: nuovo protocollo e certificazione Come stanno le cose oggi 14 ottobre nel nostro Paese, in merito ala ...