Bonucci: «Tanta pressione per Chiesa. 3-0 a tavolino col Napoli? Sono le regole» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato dopo la gara tra Italia e Olanda: ecco le parole del difensore anche su Juve-Napoli Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara tra Italia e Olanda. Ecco le sue parole. ITALIA – «Questa nazionale si è sempre affidata ai tre palleggiatori, Barella, Jorginho e Marco Verratti, facendo grandi cose: adesso abbiamo grandi soluzioni per le sostituzioni, questo ci fa guardare avanti con fiducia. L’Olanda ha cambiato modulo, quindi vuol dire che ci temono e ci rispettano». Chiesa – «Difficoltà in Nazionale? Io sinceramente non le vedo. E’ normale che adesso abbia più pressione perchè è arrivato alla Juventus, è stato il colpo di mercato. Federico ha un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Leonardoha parlato dopo la gara tra Italia e Olanda: ecco le parole del difensore anche su Juve-Leonardoè intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara tra Italia e Olanda. Ecco le sue parole. ITALIA – «Questa nazionale si è sempre affidata ai tre palleggiatori, Barella, Jorginho e Marco Verratti, facendo grandi cose: adesso abbiamo grandi soluzioni per le sostituzioni, questo ci fa guardare avanti con fiducia. L’Olanda ha cambiato modulo, quindi vuol dire che ci temono e ci rispettano».– «Difficoltà in Nazionale? Io sinceramente non le vedo. E’ normale che adesso abbia piùperchè è arrivato alla Juventus, è stato il colpo di mercato. Federico ha un ...

JohnnyPepp3 : Chiellini e Bonucci tanta roba #ItaliaPaesiBassi #ItaOla #Italiaolanda - vincesannuto : @bonucci_leo19 Tanta sinergia, carattere e voglia di vivcere - bonucci_daniela : RT @Antonie62668652: Abbiamo tanta voglia di rivedere Tesla...anche lei è parte di questo bellissimo cast #CanYaman #ÖzgeGürel #BayYanli… - Jane_J24 : @24enrico Era un bel difensore. Sicuro meglio dell’attuale Bonucci. Mille volte meglio di Rugani. Non lo abbiamo ma… - pisto_gol : @muntzer_thomas I 4 dietro-DeLigt Bonucci Chiellini ASandro-diventano 3 in possesso ( sale ASandro) in mezzo Arthur… -