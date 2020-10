Alda d’Eusanio: i 70 anni di una donna libera (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Compie oggi 70 anni Alda d’Eusanio, che ripercorre la sua vita privata e la sua carriera in un’intervista al Corriere firmata da Candida Morvillo “Non appartengo a circoli, gruppi, sono sola, nel senso di libera”: si descrive così, icasticamente, sulle pagine del Corriere della Sera (nel corso di un’intervista firmata dalla collega Candida Morvillo) Alda d’Eusanio, che oggi spegne 70 candeline. La libertà le è congeniale ma l’ha spesso pagata cara: come quando, racconta, per aver denunciato lo strapotere del partito socialista all’interno del Tg2 di cui era giornalista, fu relegata al notiziario notturno per molti anni. Nella sua vita, un grande amore: quello per il professore di Sociologia Gianni Statera che ha ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Compie oggi 70d’Eusanio, che ripercorre la sua vita privata e la sua carriera in un’intervista al Corriere firmata da Candida Morvillo “Non appartengo a circoli, gruppi, sono sola, nel senso di”: si descrive così, icasticamente, sulle pagine del Corriere della Sera (nel corso di un’intervista firmata dalla collega Candida Morvillo)d’Eusanio, che oggi spegne 70 candeline. La libertà le è congeniale ma l’ha spesso pagata cara: come quando, racconta, per aver denunciato lo strapotere del partito socialista all’interno del Tg2 di cui era giornalista, fu relegata al notiziario notturno per molti. Nella sua vita, un grande amore: quello per il professore di Sociologia GiStatera che ha ...

