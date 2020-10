Tutti i segreti del nuovo iPhone 12. Non solo 5G, "l'inizio di una nuova era" (Di martedì 13 ottobre 2020) Per gli amanti della Mela l'attesa è finita: Apple ha svelato il nuovo iPhone 12. L'innovazione più dirompente per i 4 modelli presentati in un evento in streaming curato nei minimi dettagli è l'introduzione della tecnologia 5G. I nuovi iPhone potranno sfruttare la velocità delle reti wireless per scaricare più velocemente, ad esempio, film e giochi. Un cambiamento che, a detta dell'amministratore delegato Tim Cook, rappresenta "l'inizio di una nuova era" per Apple. Non solo 5G, comunque. I nuovi iPhone 12 presentano colori e caratteristiche studiate nel dettaglio. C'è l'iPhone 12, con un display da 6,1 pollici - lo stesso dell'iPhone 11 ma più leggero e sottile - con un prezzo di ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Per gli amanti della Mela l'attesa è finita: Apple ha svelato il12. L'innovazione più dirompente per i 4 modelli presentati in un evento in streaming curato nei minimi dettagli è l'introduzione della tecnologia 5G. I nuovipotranno sfruttare la velocità delle reti wireless per scaricare più velocemente, ad esempio, film e giochi. Un cambiamento che, a detta dell'amministratore delegato Tim Cook, rappresenta "l'di unaera" per Apple. Non5G, comunque. I nuovi12 presentano colori e caratteristiche studiate nel dettaglio. C'è l'12, con un display da 6,1 pollici - lo stesso dell'11 ma più leggero e sottile - con un prezzo di ...

Per gli amanti della Mela l’attesa è finita: Apple ha svelato il nuovo iPhone 12. L’innovazione più dirompente per i 4 modelli presentati in un evento in streaming curato nei minimi dettagli è ...

