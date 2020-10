Trump non è più positivo al Covid. “Vi bacerò tutti” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è più positivo al Coronavirus “da diversi giorni”, lo ha detto il medico della Casa Bianca. “L’OMS ha ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema“, ha detto Trump. “Sono immune. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti voi, un bacio grande e grosso“. Sembra quasi voler esorcizzare qualsiasi paura, e dare una risposta a quelle perplessità e illazioni circa il suo reale stato di salute, che nei giorni scorsi avevano popolato web e giornali. Trump è guarito dal coronavirus. E in tutta la goliardia che lo contraddistingue, in tono scherzosamente minaccioso dice, appunto, ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald, non è piùal Coronavirus “da diversi giorni”, lo ha detto il medico della Casa Bianca. “L’OMS ha ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema“, ha detto. “Sono immune. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti voi, un bacio grande e grosso“. Sembra quasi voler esorcizzare qualsiasi paura, e dare una risposta a quelle perplessità e illazioni circa il suo reale stato di salute, che nei giorni scorsi avevano popolato web e giornali.è guarito dal coronavirus. E in tutta la goliardia che lo contraddistingue, in tono scherzosamente minaccioso dice, appunto, ...

