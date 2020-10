Traffico Roma del 13-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianesulle strade della capitale Tuttavia la polizia locale segnale rallentamenti per incidente in via della Giuliana all’altezza di Piazzale Clodio è in Viale dell’Oceano Pacifico nei pressi di via della Tecnica intanto proseguono le riprese cinematografiche in via dei Fori Imperiali fino alle 17 la strada chiusa tra Largo Corrado Ricci Piazza Madonna di Loreto deviate diverse linee di bus che vi transitano Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro C fino al 7 dicembre per Lasciare spazio ai lavori di prolungamento ...