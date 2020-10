Regioni su Dpcm un parere condizionato (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Sul Dpcm varato dal governo "la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere condizionato ad alcune osservazioni già inviate al Presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Sulvarato dal governo "la Conferenza delleha espresso unad alcune osservazioni già inviate al Presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ...

GiovanniToti : Con le Regioni stiamo attendendo di incontrare il #Governo per capire quali misure verranno comprese nel nuovo Dpcm… - fattoquotidiano : NUOVO DPCM Ecco tutte le novità su feste private, scuola, mascherine e tamponi [Leggi] - GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - gfinig : RT @carmenmalmassar: Qualcuno mi deve spiegare a che titolo si etichetta il ns governo cm dittatura sanitaria quando le decisioni che prend… - giuseppeMI1998 : La libertà.. dove è? e poi parlate di Fascismo?! -