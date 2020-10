Ponte crollato all'Eur, lavori in corso per ripristinarlo dopo la protesta dei ciclisti (Di martedì 13 ottobre 2020) Si torna verso la normalità, si spera, sulla via Laurentina a Roma dove qualche giorno fa un Ponte ciclo-pedonale è crollato dopo che un camion con un braccio a gru in fase di manovra lo ha urtato ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Si torna verso la normalità, si spera, sulla via Laurentina a Roma dove qualche giorno fa unciclo-pedonale èche un camion con un braccio a gru in fase di manovra lo ha urtato ...

LegaSalvini : A #Roma è pericoloso anche andare a piedi, è crollato il ponte pedonale su Via Laurentina, una città che in questi… - senborgonzoni : ?? Crollato il ponte Fiumicino-Roma - leggoit : #Roma, ponte crollato all'Eur: lavori in corso per ripristinarlo dopo la protesta dei ciclisti - vco24news : Ponte crollato di Romagnano Sesia: industriali e amministratori propongono il 'modello Genova' per la ricostruzione… - LaVoceNovara : Ponte crollato a Romagnano, Confindustria propone il “modello Genova” -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte crollato Ponte crollato, si torna indietro: non si capisce chi è il commissario Il Tirreno L’ultimatum scaduto su Autostrade Che fine ha fatto la revoca?

Il governo aveva fissato nel 10 ottobre il termine per trovare un’intesa sulla revisione della concessione. Ma Atlantia non vuole firmare l’atto transattivo che chiude la procedura perché impone la ve ...

Atlantia: una settimana per trattare con Cdp e governo su AspI

Fari puntati su Atlantia (+0,6% a 13,34 euro) dopo le ultime indiscrezioni di stampa. A quanto sembra ieri sono riprese le trattative con il governo sul passaggio del controllo di AspI a Cdp: il cda s ...

Il governo aveva fissato nel 10 ottobre il termine per trovare un’intesa sulla revisione della concessione. Ma Atlantia non vuole firmare l’atto transattivo che chiude la procedura perché impone la ve ...Fari puntati su Atlantia (+0,6% a 13,34 euro) dopo le ultime indiscrezioni di stampa. A quanto sembra ieri sono riprese le trattative con il governo sul passaggio del controllo di AspI a Cdp: il cda s ...