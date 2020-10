Meghan Markle, che «voleva diventare la persona più famosa del mondo» (Di martedì 13 ottobre 2020) Che Meghan Markle, in vita sua, abbia sempre puntato in alto, è un dato ormai evidente. Secondo la biografa reale Lady Colin Campbell, però, l’ex attrice americana si sarebbe spinta all’estremo, in una sorta di mix tra sogno e ambizione: «La duchessa voleva diventare la persona più famosa al mondo, aveva già dato istruzioni all0 staff in merito al suo piano», afferma l’esperta in un podcast della BBC. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Che Meghan Markle, in vita sua, abbia sempre puntato in alto, è un dato ormai evidente. Secondo la biografa reale Lady Colin Campbell, però, l’ex attrice americana si sarebbe spinta all’estremo, in una sorta di mix tra sogno e ambizione: «La duchessa voleva diventare la persona più famosa al mondo, aveva già dato istruzioni all0 staff in merito al suo piano», afferma l’esperta in un podcast della BBC.

