Matrimonio a Prima Vista 5: luna di miele e di fiele (Di martedì 13 ottobre 2020) Matrimonio a Prima Vista 5 - Gianluca e Sitara Per i sei novelli sposi di Matrimonio a Prima Vista l’impresa si rivela un po’ diversa da quella affrontata dai loro predecessori. Non soltanto per le nozze celebrate senza la presenza delle rispettive famiglie, ma anche perchè – a causa delle limitazioni imposte dalla diffusione del Coronavirus – hanno dovuto rinunciare alla luna di miele in qualche posto esotico, dovendosi “accontentare” di alcune località italiane. Ma il meccanismo della fuga dalla realtà è scattato lo stesso, tra escursioni e gite varie, aiutandoli sì a lasciarsi andare e godersi qualche giorno di leggerezza Prima di affrontare la vera vita ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020)5 - Gianluca e Sitara Per i sei novelli sposi dil’impresa si rivela un po’ diversa da quella affrontata dai loro predecessori. Non soltanto per le nozze celebrate senza la presenza delle rispettive famiglie, ma anche perchè – a causa delle limitazioni imposte dalla diffusione del Coronavirus – hanno dovuto rinunciare alladiin qualche posto esotico, dovendosi “accontentare” di alcune località italiane. Ma il meccanismo della fuga dalla realtà è scattato lo stesso, tra escursioni e gite varie, aiutandoli sì a lasciarsi andare e godersi qualche giorno di leggerezzadi affrontare la vera vita ...

