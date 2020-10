Machu Picchu riapre, ma solo per un turista (Di martedì 13 ottobre 2020) Machu Picchu riapre dopo il lockdwon, ma solo per un turista. Si tratta di Jesse Katayama, giapponese di 26 anni rimasto bloccato nel luogo turistico più famoso del Perù a causa della pandemia. “La prima persona sulla Terra che è andata a Machu Picchu dopo il lockdown sono io”, ha annunciato con entusiasmo sul suo profilo Instagram.Jesse a marzo era rimasto bloccato a Machu Picchu a causa del lockdown: il sito turistico aveva chiuso i battenti a causa del Covid e per il 26enne era stato impossibile prenotare un volo di ritorno verso il Giappone, rimanendo così bloccato nella città Inca per mesi. Ora sarà l’unico turista al mondo a poterla visitare.Le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020)dopo il lockdwon, maper un. Si tratta di Jesse Katayama, giapponese di 26 anni rimasto bloccato nel luogo turistico più famoso del Perù a causa della pandemia. “La prima persona sulla Terra che è andata adopo il lockdown sono io”, ha annunciato con entusiasmo sul suo profilo Instagram.Jesse a marzo era rimasto bloccato aa causa del lockdown: il sito turistico aveva chiuso i battenti a causa del Covid e per il 26enne era stato impossibile prenotare un volo di ritorno verso il Giappone, rimanendo così bloccato nella città Inca per mesi. Ora sarà l’unicoal mondo a poterla visitare.Le ...

