L’uomo contagiato da COVID-19 due volte la seconda più grave

Un uomo di 25 anni residente a Washoe County nel Nevada è diventato un oggetto di studio riportato in un articolo su Lancet: il 25 enne si è ammalato di COVID-19 due volte nel giro di pochi mesi, e la seconda volta con sintomi più gravi. Il caso è stato oggetto di studio e un articolo sul Lancet, ripreso dalla Bbc, solleva interrogativi sull'immunità dei contagiati guariti, anche se i casi di doppia infezione restano rari. E suggerisce cautele anche a chi dal COVID è ...

