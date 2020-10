L’Oms dice no all’immunità di gregge e le altre notizie sul virus (Di martedì 13 ottobre 2020) Se in Africa l’infezione circolasse liberamente sarebbero più di 800 milioni i contagiati, si aggrava la violenza di genere in Bolivia, stimolo economico in India per contrastare le conseguenze del virus: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Se in Africa l’infezione circolasse liberamente sarebbero più di 800 milioni i contagiati, si aggrava la violenza di genere in Bolivia, stimolo economico in India per contrastare le conseguenze del: l’attualità sulla pandemia. Leggi

GrimoldiPaolo : I lockdown non sono la soluzione, lo dice persino OMS. A proposito: che fine ha fatto l'inchiesta OMS a Wuhan? Rinv… - massy_rossi : RT @FabioFranchi1: Covidioti è riduttivo Adesso l'OMS, che ha creato la pandemia ed alimentato il senso di enorme pericolo, adesso dice che… - ValerioLaino : @Lapomacho @RobertoBurioni Il ministero della sanità dice che il 97% sono asintomatici e non necessitano di ospedal… - Yi_Benevolence : RT @GrimoldiPaolo: I lockdown non sono la soluzione, lo dice persino OMS. A proposito: che fine ha fatto l'inchiesta OMS a Wuhan? Rinviata… - eterea_naive : RT @FabioFranchi1: Covidioti è riduttivo Adesso l'OMS, che ha creato la pandemia ed alimentato il senso di enorme pericolo, adesso dice che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms dice Vaccino Covid, Oms: «C’è speranza entro la fine dell’anno» Corriere della Sera