Lazio, Immobile: “Mio nome con quelli di Messi e Ronaldo fantastico. Vi racconto di Siviglia e Borussia Dortmund” (Di martedì 13 ottobre 2020) Ciro Immobile si racconta.L'attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana ha voluto parlare del suo passato. Dopo le esperienze all'estero tra Germania e Spagna, è tornato in patria per essere conscacrato con la maglia biancoceleste. La scorsa stagione ha messo a segno ben 36 gol, battendo ogni record precedente nella sua carriera e non solo. Il bomber allenato da Simone Inzaghi, durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di France Football, ha toccato diversi aspetti della sua attività professionale.Lippi a 360°: “L’Atalanta non mi sorprende più, Lazio e Inter ok. Tutto su Pirlo e la sua Juventus”"Da quest'anno il Pallone d'Oro non verrà assegnato, la Scarpa d'Oro carica ancora di più. Inoltre, ho battuto Lewandowski, che era il principale candidato per il Pallone ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Cirosi racconta.L'attaccante dellae della Nazionale Italiana ha voluto parlare del suo passato. Dopo le esperienze all'estero tra Germania e Spagna, è tornato in patria per essere conscacrato con la maglia biancoceleste. La scorsa stagione ha messo a segno ben 36 gol, battendo ogni record precedente nella sua carriera e non solo. Il bomber allenato da Simone Inzaghi, durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di France Football, ha toccato diversi aspetti della sua attività professionale.Lippi a 360°: “L’Atalanta non mi sorprende più,e Inter ok. Tutto su Pirlo e la sua Juventus”"Da quest'anno il Pallone d'Oro non verrà assegnato, la Scarpa d'Oro carica ancora di più. Inoltre, ho battuto Lewandowski, che era il principale candidato per il Pallone ...

