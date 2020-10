L’Allieva 3 | Quinta Puntata | Alice Dimostra l’Innocenza di Giacomo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’Allieva 3, tramariesce ad avere l’intuizione giusta perre l’innocenza di Giacomo, ma deve fare delle cose proibite per raggiungere il suo obiettivo. Intanto tra Paolone ed Erika i problemi aumentano… Prosegue la terza stagione de L’Allieva che arriva già alla sua penultima. Nonostante i telespettatori si aspettassero di assistere alla felicità di Claudio e, non è stato così e i due sono arrivati addirittura a separarsi. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. L’Allieva 3: dove eravamo rimastiè distrutta per le cose che ha scoperto su Claudio e che ritiene assolutamente vere. Nel frattempo Claudio è ...