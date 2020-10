Juventus, tegola Ramsey: le ultime sull’infortunio (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuova tegola per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo il fulmine a ciel sereno riguardante la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo, attualmente asintomatico e in isolamento a poche ore dalla partita del suo Portogallo contro la Svezia, arriva anche un’altra cattiva notizia sul fronte dei bianconeri impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. Anche Aaron Ramsey è stato infatti costretto a fermarsi ai box per un non meglio precisato problema fisico, che lo costringerà a saltare l’imminente gara con la maglia della sua selezione. Un vero guaio per il centrocampista, che spesso è stato fermato da problemi fisici nel corso della sua carriera. LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa tremare LEGGI ANCHE: Juventus, accordo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovaper ladi Andrea Pirlo. Dopo il fulmine a ciel sereno riguardante la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo, attualmente asintomatico e in isolamento a poche ore dalla partita del suo Portogallo contro la Svezia, arriva anche un’altra cattiva notizia sul fronte dei bianconeri impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali. Anche Aaronè stato infatti costretto a fermarsi ai box per un non meglio precisato problema fisico, che lo costringerà a saltare l’imminente gara con la maglia della sua selezione. Un vero guaio per il centrocampista, che spesso è stato fermato da problemi fisici nel corso della sua carriera. LEGGI ANCHE:-Napoli, beffa in arrivo? Un articolo fa tremare LEGGI ANCHE:, accordo ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tegola Juventus, tegola Ramsey: le ultime sull’infortunio TuttoJuve24.it Galles, problemi fisici per Ramsey: contro la Bulgaria non ci sarà

Ennesima tegola sulla Juventus. Come riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey non sarà a disposizione della Nazionale gallese per la sfida di Nations League ...

Juventus, Ronaldo è positivo. De Laurentiis avvertì il pericolo prima di tutti. Era un visionario?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, molto spesso ha la capacità di anticipare i tempi. Lo ha dimostrato anche nel recente passato.

