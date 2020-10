“In casa dovete comportarvi meglio”: l’insopportabile lezioncina di Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Rullo di tamburi e tutti connessi, c’è una nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte. Attese importanti specifiche sul nuovo Dpcm e magari qualche novità, invece anche stavolta il primo ministro è riuscito a parlare molto per non dire nulla. “Dobbiamo evitare di far ripiombare il paese in un lockdown generalizzato“, ha ribadito Conte per motivare le restrizioni introdotte. “Ho firmato il nuovo Dpcm che introduce misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia. Le nuove misure comporteranno sacrifici ulteriori, ma con questi potremo affrontare la nuova fase”, ha specificato il premier. Nulla di nuovo insomma, il suo punto di vista già lo conoscevamo, se non altro perché ripete le stesse parole da giorni senza scostarsi di una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Rullo di tamburi e tutti connessi, c’è una nuova conferenza stampa di Giuseppe. Attese importanti specifiche sul nuovo Dpcm e magari qualche novità, invece anche stavolta il primo ministro è riuscito a parlare molto per non dire nulla. “Dobbiamo evitare di far ripiombare il paese in un lockdown generalizzato“, ha ribaditoper motivare le restrizioni introdotte. “Ho firmato il nuovo Dpcm che introduce misure restrittive che ci consentiranno di affrontare la nuova fase della pandemia. Le nuove misure comporteranno sacrifici ulteriori, ma con questi potremo affrontare la nuova fase”, ha specificato il premier. Nulla di nuovo insomma, il suo punto di vista già lo conoscevamo, se non altro perché ripete le stesse parole da giorni senza scostarsi di una ...

matteosalvinimi : Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la tra… - Giorgiolaporta : A proposito di #FestePRIVATE e sparate del ministro sovietico #Speranza, affido a Vittorio #Sgarbi una risposta mag… - trash_italiano : Gentilissimi @IKEAITALIA, vorrei fare un reclamo: invece di consegnare un comodino all'interno della casa del… - bvurnout : RT @hustleinhead: Possiamo mandare Tommaso, Oppini e Stefania in un'altra casa e fare uno show solo con loro che litigano per favore? #GFV… - harry__myhun : RT @Nayrobica_: Oppini: ho visto che avevi altro da fare e allora Tommaso: ma siamo chiusi in una casa cosa avevo da fare? Il sugo? Mi sto… -

Ultime Notizie dalla rete : “In casa Covid, l'isolamento fiduciario per quarantena non è malattia: le regole Inps Corriere della Sera