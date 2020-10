"Il Governo fallisce nei controlli e i bar pagano" (Di martedì 13 ottobre 2020) “Al posto di controllare le persone che sostavano davanti ai locali senza mascherina, il Governo ha preferito colpire i pub, le birrerie e i cocktail barche non sono certo la causa dell’aumento dei contagi Covid”. Matteo Musacci, vice presidente nazionale di Fipe-Confcommercio, a nome di tutta la categoria aveva chiesto “più controlli nella zona della movida, proprio per non colpire il pubblico esercizio che voleva continuare a lavorare in sicurezza”. Adesso con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, che vieta di sostare davanti ai locali, viene preventivata la chiusura definitiva di molte attività.Anche perché, senza quest’ultimo provvedimento, veniva stimato che almeno50mila imprese avrebbero abbassato le saracinesche, tra ristoranti e bar, entro la fine dell’anno. “Questa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “Al posto di controllare le persone che sostavano davanti ai locali senza mascherina, ilha preferito colpire i pub, le birrerie e i cocktail barche non sono certo la causa dell’aumento dei contagi Covid”. Matteo Musacci, vice presidente nazionale di Fipe-Confcommercio, a nome di tutta la categoria aveva chiesto “piùnella zona della movida, proprio per non colpire il pubblico esercizio che voleva continuare a lavorare in sicurezza”. Adesso con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, che vieta di sostare davanti ai locali, viene preventivata la chiusura definitiva di molte attività.Anche perché, senza quest’ultimo provvedimento, veniva stimato che almeno50mila imprese avrebbero abbassato le saracinesche, tra ristoranti e bar, entro la fine dell’anno. “Questa ...

