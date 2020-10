Gas serra, l’Italia taglia meno del resto d’Europa. Una road map verde per il Recovery Fund (Di martedì 13 ottobre 2020) Se fosse una corsa, dovremmo correre dieci volte più velocemente. Negli ultimi 5 anni l’Italia ha tagliato le sue emissioni di gas serra di soli 1,4 MtCO2-eq all’anno, mentre per allinearci agli obiettivi dell’Ue sul clima, dovremo cambiare passo e tagliare 17MtC02-eq all’anno da qui al 2030. Il trend degli ultimi anni, del resto, è allarmante: dal 2014 al 2018 le rinnovabili in Italia sono cresciute meno del 7%, contro il 14% della media europea e il 16-18% di Francia, … Continua L'articolo Gas serra, l’Italia taglia meno del resto d’Europa. Una road map verde per il Recovery Fund proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) Se fosse una corsa, dovremmo correre dieci volte più velocemente. Negli ultimi 5 anni l’Italia hato le sue emissioni di gasdi soli 1,4 MtCO2-eq all’anno, mentre per allinearci agli obiettivi dell’Ue sul clima, dovremo cambiare passo ere 17MtC02-eq all’anno da qui al 2030. Il trend degli ultimi anni, del, è allarmante: dal 2014 al 2018 le rinnovabili in Italia sono cresciutedel 7%, contro il 14% della media europea e il 16-18% di Francia, … Continua L'articolo Gas, l’Italiadeld’Europa. Unamapper ilproviene da il manifesto.

