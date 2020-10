Entrate | Gualtieri | 6 | 9 mld in piùNel 2021 le tasse caleranno VIDEO

(Di martedì 13 ottobre 2020) "A fronte della caduta registrata nella prima parte dell'anno si attende un notevole rimbalzo per il terzo trimestre e più contenuto per il quarto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto, nel corso dell'audizione sulla Nadef di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "La stima per il terzo trimestre e' superiore a quella indicata nel Def di aprile", ha sottolineato il ministro spiegando che "la crescita del Pil per l'ultimo trimestre e' prudentemente fissata allo 0,4%". Segui su affaritaliani.it

Due gli obiettivi principali che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha intenzione di perseguire per ... propedeutica alla prossima Legge di Bilancio, arriverà entro fine settembre e ...La tregua fiscale, che aveva consentito a chi era in debito con il Fisco di rimandare quanto dovuto, è finita. La sospensione, decisa dal governo per ridare fiato ai contribuenti in difficoltà per il ...