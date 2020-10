Covid: Conte ha firmato dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e Contenimento dell'emergenza Covid-19. Lo rende noto Palazzo Chigi., ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Il presidente del consiglio Giuseppehaildel 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto enimento dell'emergenza-19. Lo rende noto Palazzo Chigi., ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - sportli26181512 : Dpcm anti covid: tutte le misure del decreto firmato oggi da Conte: Firmato il nuovo decreto del presidente del Con… - jacketizi : RT @ChiodiDonatella: #SARDEGNA: TURISTI #ITALIANI ABBANDONATI, #CLANDESTINI COCCOLATI. #Italiani prigionieri causa #Covid a spese loro. #C… -